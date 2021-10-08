Hamsi ekmek artık tescilli

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı müracaat sonucunda 2 yıl süren incelemenin arından hamsili ekmeğin coğrafi işaretini aldı. Hamsili ekmeğin Laz Böreğinin ardından bölgenin kültür mirasına kazandırılması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Osman Akyürek, “Yöresel ürünlerin tescillenmesi, markalaşması ve uluslararası arenaya taşınması için Hopa TSO olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde coğrafi işaret tescili büyük önem taşımaktadır. Laz Böreğinin tescilinin ardından, hamsili ekmeği de almış bulunmaktayız. Sırada bunu çeşitlendirip tatlısına varıncaya kadar damak tadına zenginlik katmak. Amacımız geçmişteki bir ürünü geleceğe taşımak ve bunu yasallaştırmak, ürün üzerinde hak iddia edebilmek ve bunun üzerinde bir standart oluşturmak” dedi.

Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü yerel ve geleneksel unsurlar bakımında Artvin'in çok zengin bir il olduğunu hatırlattı. Üçüncü "Hamsili ekmeğin ekonomiye kazandırılması anlamında önemli bir adım. Çünkü biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda. Turistler farklı şeyler arıyor. Onlara burada sunacağımız, olabildiğince çeşitli alternatiflerimiz var. Doğamız bir alternatif ama onun dışında yerel ürünlerimizi de değerlendirip turizmin hizmetine sunmalıyız" diye konuştu.

Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer ise “Ülkemize ve Hopa'ya çok özgü çeşitlendirilmiş yeni bir tat. Bu sayede gelen yabancı ve yerli misafirlerimize yöresel tadı taktırarak, turizme katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ziya Akyıldız

