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Hande Yener'den Demet Akalın'a dostluk mesajı

Hande Yener'den Demet Akalın'a dostluk mesajı
Hande Yener'den Demet Akalın'a dostluk mesajı

Ünlü sanatçı Hande Yener geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında sahne aldı. Sahnede dostluk mesajı veren Yener, Demet Akalın ile neden kavga ettiklerini hatırlamadığını söyledi.

Hande Yener, yaz konserlerinin startını Bodrum'dan verdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gece DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte bir eğlence mekanında sahne aldı. Yener, sevilen şarkılarını hayranlarıyla dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Demet Akalın ile 11 yıllık küslüklerinin ardından geçtiğimiz aylarda barışan Yener, sahneden dostluk mesajları verdi. Küslüklerin anlamsız olduğunu söyleyen Yener, "Küslükler unutuluyor. Neden kavga ettiğinizi bile hatırlamıyorsunuz. Bakın biz Demet'le barıştık. Niye kavga ettiğimizi unutmuşuz" diye konuştu.  

Eren Ayhan
 

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