Harvard Üniversitesi: 'Koronavirüs 2019 sonbaharda yayılmaya başlamış'

ABD'nin köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında yeni tip korona virüsün (Covid-19) 2019 yılının Eylül ve Ekim ayı itibari ile yayılmaya başladığını ifade etti. Harvard Üniversitesinden Dr. John Brownstein, Wuhan'daki hastanelerin çevresindeki trafiğe yönelik uydu görüntülerini incelediğini, hastanelerin yer aldığı güzergahlarda araç yoğunluğu tespit edildiğini ve otoparkların yüzde 90 oranında dolu olduğunu aktardı. Dr. John Brownstein, internette ise geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çekerek, "Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Wuhan'da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış" dedi.

Özel uydular tarafından çekilen fotoğraflar üzerinde karşılaştırma yapan araştırma ekibi, fotoğrafların Wuhan'da bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu ve trafikte yaşanan yoğunluğun, salgının etkisiyle insanların hastaneye gitmesi sonucu oluşmuş olabileceğini iddia etti.

Yunus Dalgıç

