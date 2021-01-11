Hasankeyf'e 10 bin metrekare alan üzerine yeni kent meydanı yapılıyor

Ilısu Barajı ile birlikte yeni yerleşim alanına taşınan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesinde vatandaşların kullanımına sunulmak üzere hazırlanan projeler tek tek hayata geçiriliyor. Hasankeyf için önemli projelerden biri olan 10 bin metrekare alan üzerine kurulmaya başlanılan yeni kent meydanı yaz aylarına doğru ilçe sakinleri ve turistleri ağırlamaya başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Öztürk, Ilısu Barajıyla birlikte Hasankeyf'in yeni yerleşim yerine taşındığını söyledi. Kaymakam Öztürk, "Bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyor, bu değişim ve dönüşüm esnasında zaman zaman ihtiyaçlar hasıl oluyor. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de kent meydanı ihtiyacımızdı. Gerek tören alanımızın olmaması gerek insanları bir gezip dolaşabileceği ferah alabileceğim bir yeri ihtiyacı bu projeyi zorunlu kıldı. Bu vesileyle TOKİ ve DSİ işbirliğinde kentimizin ilçemizin mimarisine uygun bölgenin dokusuna uygun bir kent meydanı projesi hazırlandı. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine bu proje oluşturuldu yerleştirildi. Sosyal donatılarla birlikte insanların ortak ihtiyaçlarını giderme alanlarını da içerecek şekilde yaklaşık bin metre karesi bunlardan ticari alan oluşturuyor. Bu projeyle birlikte ilçemiz bir tören alanına kavuşmuş olacak dediğim gibi insanların rahatça nefes alabildiği bir alan tesis edilmiş olacaktır. Kent meydanı projemizin yaz dönemiyle birlikte hizmete girmesini planlıyoruz umut ediyoruz. Özellikle o dönemdeki turist yoğunluğu da göze alınmış olduğunda yerli ve yabancı turistlerin de bir nefes alma alanı rahatça gezip dolaşma alanı da kazandırmış olacaktır. Bu vesileyle ben projenin hayata geçmesinde ilçemize hiçbir desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere TOKİ, DSİ yetkililerine valimize, belediyemize burada emeği gecen herkese teşekkür ederim. İnşallah ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Osman Arslan

