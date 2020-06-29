Hasta ikiz çocuklar yardım bekliyor

Sunay ve Aytaç çifti çocuklarını ameliyat etmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Çocuklarının 10 aylıkken bu ameliyatının olması gerektiğini belirten Sunay Mamiraş “ Çocuklarımın sağlıklı bir şekilde büyümeleri bu ameliyata bağlı. İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin gerçekleştireceği ameliyat için 50 bin TL ye ihtiyacımız var. Ben çalışmıyorum. Eşim tekstil işçisi ve ameliyata gücümüz yetmiyor. Sizin aracılığınızla devlet büyüklerimize ve hayırseverlere seslenmek istiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Bize yardım edin. Çocuklarım yaşasın istiyorum. Ameliyat için bize destek verin” diye konuştu.

Ömer Faruk Aydın