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Hastanede korkutan yangın, hastalar camdan tahliye edildi

Hastanede korkutan yangın, hastalar camdan tahliye edildi
Hastanede korkutan yangın, hastalar camdan tahliye edildi

İzmir’deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar camlardan itfaiye aracılığıyla tahliye edildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın! - Tıkla İzle

Yangın, İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıktı. İddialara göre trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın nedeniyle hastane dumanlar içerisinde kaldı. Dumanlar kısa sürede her yeri sarınca tedavi gören hastalar da tek tek tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman olması sebebiyle bazı vatandaşları camdan aldı. Yangın kontrol altına alınırken, hastalar, binanın hemen yanındaki spor salonuna alındı. Durumu ağır olan hastanın tespit edilmesi durumunda da başka bir alana sevk edileceği belirtildi.  

Mihrap Düzöz - Halil Karahan
 

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