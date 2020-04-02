İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanelerde kağıt reçete kullanımı asgari düzeye çekildi

Hastanelerde kağıt reçete kullanımı asgari düzeye çekildi
Hastanelerde kağıt reçete kullanımı asgari düzeye çekildi

Sağlık Bakanlığınca korona virüsü bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kullanılan kağıt reçete kullanımının asgari düzeyde olacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerdeki kağıt reçete kullanımına ilişkin 81 il valiliğine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19'un pandemik bir hastalık olduğunun ilan edildiği hatırlatıldı. Türkiye'de Covid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğinin vurgulandığı yazıda, “Bakanlığımızca ülkemizde Covid-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bakanlığımız Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda kâğıt reçete kaynaklı kontaminasyon riski göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önlenmesi amacıyla hastanelerde doktorlar tarafından kâğıt reçetelerin asgari düzeyde kullanılmasının tavsiye edildiği hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim” denildi.

Neşra Durmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.