'Hastaneye gidiyorum' diyen kadın 5 aylık bebeğini komşuya bırakıp kaçtı

7 Mart Mahallesi'nde yaşayan ve küçük sanayi sitesinde bir tamirhanede çalışan İsa Alasırt, 2 yıl önce henüz 18 yaşındayken, kendisi ile aynı yaşta olan Z.A. ile evlenerek dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten şu anda 5 aylık olan bir de erkek çocukları oldu. 2 gün önce çocuğunu komşularına bırakan Z.A. “hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Bebeği alan komşuları durumu İsa Alasırt'a bildirdi. Hastaneye giden ve eşinin hastaneye hiç giriş yapmadığını öğrenen genç adam eşinin evi terk ettiğini anladı. Bir gün sonra ise Z.A. sosyal medya hesabına el ele tutuşmuş şekilde bir fotoğraf yükleyerek “Sonunda kavuştuk hasret sona erdi” notunu düştü.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İsa Alasırt ise eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ev kirasını ödeyemediği için elektriksiz, eşyası dahi olmayan bir evde karanlıkta 5 aylık bebeği ile ortada kalan Alasırt, bebeğin karnını doyuramıyor. Vücudu yara bere içerisinde olan 5 aylık bebek ise sürekli ağlıyor. Eşine seslenerek “Allah senin belanı versin” diyen İsa Alasırt, “2 yıllık evliydik. Eşim hastaneye gidiyorum diye çocuğumuzu komşuya bırakarak evden çıkmış. Ben ondan sonra eve geldim komşum beni çağırdı. Komşum eşimin hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Hastaneye hiç giriş bile yapmamış. Sonra Osmaniye'ye gittiğini öğrendim Osmaniye'ye gittikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Başkası ile el ele fotoğraf attı sosyal medya hesabına. Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum kendisine” şeklinde konuştu.

Selçuk Şavran



