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Hastaneye girmeden korona teşhisi

Hastaneye girmeden korona teşhisi
Hastaneye girmeden korona teşhisi

Türkiye'de hastanelere koronavirüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 81 ildeki pandemi hastanelerinin bahçesinde teşhis çadırları kurulmaya başlandı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri görülen kişilere ilk teşhis, hastane binasının dışında kurulan bu çadırlarda konuluyor.

İLK KONTROL ÇADIRLARDA
Çadırlarda sağlık personeli tarafından, vatandaşların başvuruları alınıp koronavirüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse hemen müdahale ediliyor ve tedavisi için gerekli birime sevk ediliyor. Bu sayede hastaneler için ekstra kapasite oluşturulurken pozitif teşhisi konulan kişilerin de virüsü diğer hastalara bulaştırmasının önüne geçiliyor.

PROF. DR. EYÜBOĞLU: AMAÇ DİĞER HASTALARI KORUMAK
Uygulamayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu “Her hastane, kendi şart ve imkânlarına göre Covid-19 hastalarının hastane içine girmeden ayrı bakıldığı girişte bir yer kuruyor” dedi. Eyüboğlu “Tabii her hastanenin imkânı farklı. Kimi çadır yapıyor kimi girişteki ilk iki odayı ayırıyor. Herkes başka tedbirler alıyor. Bütün bunlar, eğer bu kişiler enfekte olmuş ise diğer hastalara bulaşmaması için yapılıyor. Çünkü kalp krizi, şeker koması ya da kanser teşhisi gibi şikâyetlerle gelen hastalar da var” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

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