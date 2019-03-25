Hastaneye gitti, 9 gündür dönmedi

Edinilen bilgiye göre, Açıkdere Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Yunus Azap, grip şikayetiyle Hatay Devlet Hastanesine gitti. 3 çocuk babası Azap'tan bir daha da haber alınamadı. Yunus Azap'ın motosikleti ve eşyaları Asi Nehri kenarında bulundu. Asi Nehri çevresi ve nehir içerisinde yapılan aramalarda ise Azap'a dair bir ize rastlanmadı.

Ağabeyinin motosikletini ve eşyalarını Asi Nehri kenarında bulduklarını söyleyen Mehmet Volkan Azap, kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Polis ekipleri, AFAD ve dalgıçların alanda çalışma yaptığını fakat herhangi bir ize rastlanmadığını ifade eden Volkan Azap, “Ağabeyim 17 Mart Pazar akşamı baş ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye gidiyor. Hastaneye gidip muayene olduktan sonra reçetesini almış, 21.15'te hastaneden çıkış yapmış.

Asi Nehri üzerindeki köprünün orada motosikletini ve üzerinde bulunan eşyalarını bırakmış. Ondan sonra ağabeyimi gören, duyan yok. Bizde gece haberimiz oldu. İlk olarak Şehit Özen Polis Karakoluna gittik, kayıp ihbarı verdik. Daha sonra bizler de hastane yollarını kontrol edelim dedik. Gece saat 03.00 sularında ağabeyimin motosikletini köprü noktasında bulduk. O günden itibaren hiçbir haber yok. Polisin aramaları, bizim aramalarımız, AFAD geldi aradı Asi Nehri'ni. Dalgıçlar geldi aradı ama pazartesi gününden bugüne kadar hiçbir haber yok” dedi.

“Evladımın acısına dayanamaz oldum”

Azap'ın annesi Fatma Azap, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini, 3 çocuğunun ve kendilerinin çok perişan olduğunu söyledi. Anne Azap, “Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum, yetkililerden haber bekliyorum, çocuğumu arasınlar, bulsunlar. 1 hafta oldu evladımızın hasretine dayanamaz olduk. Ne olursunuz arayın bulun oğlumu, bize ve çocuklarına kavuşturun kendisini. Çok özledik biz de dayanamaz olduk artık acısına” dedi.

Torunlarının sinirlerinin bozulduğunu ve babalarını görmek istediklerini söyleyen acılı anne, “Oğlum ciğerim oğlum neredesin, sesimi duyuyorsan Yunus'um. Küçük Havvanur'un baba diye seni sayıklıyor oğlum. Şakir geliyor okuldan anne babam geldi mi diyor. Fatma kalkıyor uykudan nene babam gelecek diyor oğlum. Çocuklarının siniri bozuldu yavrum. Sesimi duyuyorsan, neredeysen çık gel oğlum, dayanacak gücümüz kalmadı ciğerim oğlum” dedi.

Anne Fatma Azap, oğlu Yunus Azap'ın gelmesi halinde ne rahatsızlığı veya sıkıntısı varsa halletmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Mehmet Bayrak