Hatay çileğinde hasat başladı

Amik Ovası'nda açıkta çilek hasadına başlayan üretici Mehmet Bebek, yaklaşık 4 yıldır çilek ürettiğini belirterek, "15-16 dönüm üzerinde çilek ekiyoruz. Sezonda ortalama dönüme 5 ton civarında meyve alıyoruz. Bu sene yağışlar çok yoğun olduğu için biraz verimde azalma var ama yine şükürler olsun 5 ton civarında ürün alırız” dedi.

Çileklerin alıcı sorunu yaşamadığını ifade eden Mehmet Bebek, çeşitli illere çilek yolladıklarını söyledi. Bebek, “Sürekli ürünleri verdiğimiz tüccarlarımız ve müşterilerimiz var. Bu yıl ilk etapta Muş'tan sipariş aldık. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a Malatya'ya, Elbistan'a çilek göndereceğiz" diye konuştu.

Hatay çileğinin kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyen Bebek, “Diğer çileklerle Hatay çileğinin ayrıldığı özellik, burada tamamen doğal olarak yetişmesidir. Serada değil açıkta yetişiyor. Birde kullandığımız gübreler, çok yoğun değil, doğal olsun istiyoruz. Buranın artık havasından mıdır, toprağından mıdır daha kaliteli, daha şirin, lezzetli ve çok süper bir meyve üretiyoruz burada” dedi.

“Çilek, pamuk ve buğdaydan daha avantajlı”

Hataylı çiftçilerin son zamanlarda pamuk ve buğday yerine çileğe yöneldiklerini söyleyen Mehmet Bebek, “Çilek, pamuk ve buğday gibi ürünlerden biraz daha avantajlı kar olarak, kazanç olarak. Çitçi, pamuk ve buğdaydan artık yoruldu, bir şey kazanamaz oldu. Çiftçi, 100 dönüm pamuk ekeceğime 10 dönüm çilek ekerim aynı parayı kazanır ve yorulmam diyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bayrak - Adem Karagöz

