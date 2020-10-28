Hatay Valiliği: "Yangın mağdurlarına yardımlar yapıldı"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Belen ve Arsuz ilçelerinde 09-10 Ekim 2020 tarihleri arasında çıkan orman yangını sonrasında Valiliğimiz tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmış olup, vatandaşlarımızın zararı karşılanmaktadır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda AFAD ve diğer kurumlar tarafından 28.10.2020 tarihlerine kadar yapılan yardımlar çerçevesinde Arsuz ilçemizde; AFAD tarafından 17 vatandaşımıza 91 bin 750 TL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 133 vatandaşımıza 190 bin 721 TL olmak üzere 150 vatandaşımıza toplam 282 bin 471 TL nakdi yardım yapılmıştır. Belen ilçemizde; AFAD tarafından 47 vatandaşımıza 166 bin 250 TL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 40 vatandaşımıza 75 bin 250 TL, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından 36 vatandaşımıza 172 bin 500 TL olmak üzere 130 vatandaşımıza toplam 414 bin TL nakdi yardım yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan bugün kontrol altına alınan İskenderun yangınıyla ilgili de valilik koordinesinde hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

Mehmet Bayrak