İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da trafik kazası, yaralananlar var

Hatay'da trafik kazası, yaralananlar var
Hatay'da trafik kazası, yaralananlar var

Hatay'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kaza'da sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesine bağlık Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, kimliği ve araç plakası öğrenilemeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetin yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü ve yolcu konumundaki bir kişi Hatay MKÜ araştırma hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kısa süreli trafiğe kapanan yol, belediye işçileri tarafından temizlendikten sonra tekrar ulaşıma açıldı.
İsmet Biçen

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.