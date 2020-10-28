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Hatay'daki patlama ve çatışmaya 5 gözaltı

Hatay'daki patlama ve çatışmaya 5 gözaltı
Hatay'daki patlama ve çatışmaya 5 gözaltı

Hatay’ın Payas ve İskenderun ilçelerinde terör saldırılarıyla ilişkisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama, “26 Ekim 2020 günü Payas ilçesinde bir vatandaşın aracını gasp ederek İskenderun ilçe merkezine gelen iki bölücü terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince durdurulması sonucunda çıkan çatışmada, bir terör örgütü üyesinin üzerinde bulunan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğü, diğer bölücü terör örgütü üyesinin ise olay yerinden kaçarak saklandığı yerde çıkan çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiği olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı ve yürütülen soruşturma kapsamında bugün itibari ile İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam beş kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

Ayrıca açıklamada, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler, Sarıseki ve Azganlık mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak şu ana kadar ifadesine başvurulan kişilerin olayla ilgili bağlantısı olduğuna dair herhangi bir delil elde edilemediği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Adem Karagöz - Ahmet Seher
 

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