Hatayspor evinde kazandı

Maçtan dakikalar
21. dakikada Altınordu'nun atağında Hüseyin Atakan Üner'in defans arkasına gönderdiği topla buluşan Anıl Koç'un sağ çaprazdan çektiği şut kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası içine giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Okan Derici'nin kötü vuruşunda top kalecide kaldı.
42. dakikada Hatayspor atağında ceza sahası dışında havadan gelen topa vuran Sadi Karaduman'ın sert şutunda top direkten döndü.
75. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Anıl Koç'un pasında topla buluşan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top üst direkten geri döndü.
80. dakikada Furkan Şeker'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner Hüseyin Bağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin Tetik,
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Aabıd Rayane, Mirkan Aydın (Soner Örnek dk. 90+3 ?), Selim Ilgaz (Hamza Gür dk. 74), Gökhan Karadeniz (Helder J. Barbosa dk. 77), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Buğra Temel, Idır Quali
Teknik Direktör: İlhan Palut
Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Ravil Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgen (Burak İnce dk. 88 ?), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Ersel Aslıyüksek dk. 75), Egehan Gök (Berkay Samancı dk. 70), Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Musa Caner Aktaş
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Caner Hüseyin Bağ (dk. 80) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Hatayspor)
Faruk Çidem