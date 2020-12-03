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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig’in 11. hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, taktik ve hava topu çalışması çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-beyazlı ekip yarın sabah saatlerinde yapacağı idmanla Galatasaray maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Hatayspor karşılaşması 5 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Gökhan Aklan
 

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