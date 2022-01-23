Hatayspor ile Rizespor yenişemedi!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Lobjanidze'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Kahraba'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşu az farkla auta gitti.
14. dakikada Dylan Louis'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze şutunu çekti, savunma topu kornere gönderdi.
34. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasına altıpasa yakın noktadan Lobajanidze'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Dylan Louis'in pasında ceza sahası Kahraba'nın şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Tyler Boyd'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
55. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Dylan Saint-Louis, ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Tarık Çetin son anda gole izin vermedi.
69. dakikada Riberio'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dylan Louis kafa vuruşunu yaptı, top yan direkten geri döndü.
90+3. dakikada Riberio'nun pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken, M. Emin Tuğral
Hatayspor: Abdullah, Sam Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, Dylan Louis, Kahraba (Kamara dk. 46), Lobjanidze, Mame Diouf
Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Tarık Cemali, Holmen, Selim, Gökhan Gönül, Alper Potuk (Umar Aminu dk. 82 ?), Eric Sabo (Damjan Djokovic dk. 90 ?), Baiano, Boldrin (Yusuf Sarı dk. 46), Pohjanpalo (Tyler Boyd dk. 46), Deniz Hümmet (Yannick Bolasie dk. 88 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Emir Han Topçu, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı kartlar: Onur, Riberio, Adekugbe (Hatayspor), Eric Sabo, Holmen (Çaykur Rizespor)
Gökhan Aklan - Adem Karagöz