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Hava ulaşımına yağmur engeli

Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli

İstanbul’da etkili olan yağmur hava trafiğini olumsuz yönde etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan yağışa nedeniyle oluşan CB (kümülonimbus) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar oluşunca uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağmur nedeniyle Tel-Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı. Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise yarım saatlik gecikmeler meydana geldi.

Tuncer Cengiz
 

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