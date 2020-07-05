Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V. ile ustabaşı E.Ö. ile A.A. isimli 3 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından 3 kişi dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şahısların ifadeleri Hendek ilçe Jandarma Komutanlığında devam ederken, talimatlar doğrultusunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Orkun Kaya