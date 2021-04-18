Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Dördüncü evre böbrek kanseri olan ve vücudunun pek çok noktasında tümör bulunan Ömer Atlar (54), hastalığı nedeniyle yürüyemediği için 7 bin lira değerindeki motosikletini satarak akülü tekerlekli sandalye almak istemiş ve motosikleti geçtiğimiz günlerde Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 36. Sokak'taki evinin karşısındaki garajdan çalınmıştı. İHA'nın duyurduğu haberin ardından harekete geçen polisler, motosikleti çalan hırsızı kısa sürede yakaladı. Motosikleti çalınınca hayalleri yıkılan Atlar'a yardım elini uzatan Kanada'da yaşayan hayırsever ise kısa sürede temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi aileye ulaştırdı.

Çok istediği akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ömer Atlar, ağrıları çoğaldığı için yerinden kalkıp sandalyesini dahi göremedi. Şimdilik oğlu Ömür'ün çektiği fotoğraflarla akülü tekerlekli sandalyesini görebilen Atlar, kendisini toparlar toparlamaz akülü sandalyesi ile 8 yaşında kaybettiği kızının mezarına gitmenin hayalini kuruyor. Türk haklı ile gurur duyduğunu belirten Ömer Atlar, “Bir değil dört tane akülü tekerlekli sandalye gönderecek arkadaş çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın haberinden görmüşler. Hala arayanlar var, ben onlara da teşekkür ediyorum, akülü arabamın geldiğini söylüyorum. İnşallah başka ihtiyaç sahiplerine ulaştırırlar” dedi.

“Keşke arayıp teşekkür edebilsem”

Ağrıları çoğaldığı için şu an akülü tekerlekli sandalyesine binemediğini kaydeden Atlar, “İnşallah birkaç güne kadar kendimi toparlarım binerim. Bu kadar ilginin alakanın bizim Türk milletine yakıştığını düşünüyorum. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Ben hiç tahmin etmiyorum bizim ülkemizden başka bir ülkede ki insanların bu kadar merhametli olmasını. Gönderen kişiye özellikle teşekkür ediyorum. Keşke ismini bilsem ulaşabilsem, görüşebilseydim. Allah razı olsun kendisinden” ifadelerini kullandı.

İlk işi kızının mezarına gitmek olacak

Oğlu Ömür'ün çektiği fotoğraflardan akülü tekerlekli sandalyesini gören Atlar, eğer gücü yeterse ilk işinin akülü tekerlekli sandalye ile 8 aydır göremediği kızının mezarını ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Resul Yanbul

