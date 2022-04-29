'Hayatımın Listesi' İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında seyircisiyle buluşacak

İş Sanat'ın yeni kültür sanat programı Mayıs ayında video paylaşım platformu kanalında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi”nde, müzikten tiyatroya, sinemadan edebiyata güncel konular konuşulacak. Melikşah Altuntaş'ın hazırlayıp sunduğu “Hayatımın Listesi”, 4 Mayıs Çarşamba, saat 17.00'de yayında olacak. İlk bölümünde Nükhet Duru'yu ağırlayan Melikşah Altuntaş programda, Serkan Keskin, Zeynep Atakan, Can Bonomo, Emin Alper gibi kültür sanat dünyasının sevilen isimlerine başucu kitaplarını, favori şarkı ve albümleri sorarak seyircisi için her hafta yeni bir kültür sanat ajandası oluşturuyor. Hayatımın Listesi her çarşamba kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında ücretsiz izlenebileceği belirtildi.