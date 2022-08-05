İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak

Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak
Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ö. tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadından geriye görüntüleri kalırken, ailesi Ezgi Özarslan’ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak - Tıkla İzle

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz günü Mersinli Mahallesinde meydana gelen olayda, Deniz Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö., belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan'ın ailesi ise genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı konusunda Sağlık Bakanlığından onay beklendiği belirtilirken genç kadından geriye ise telefonla çekilmiş görüntüleri kaldı.

Ezgi Özarslan'ı tabancayla vuran Deniz Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatılırken, katil zanlısı koca henüz gözaltına alınamadı.

Ali Gözeten

İLGİLİ HABER
Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu
İLGİLİ HABER
&quot;Organ bağışıyla başka bir cana umut olun&quot; "Organ bağışıyla başka bir cana umut olun"

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.