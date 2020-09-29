Hayatını kaybeden Kuveyt Emirinin torunuyla son görüntüsü paylaşıldı

Kuveyt resmi televizyonu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden Sabah'ın torunlarından biriyle son görüntüsü paylaşıldı. Kuveyt basınında da yer alan görüntülerde, Sabah'ın torunlarından biriyle oynarken koltukta oturduğu ve bitkin olduğu görülüyor.

Öte yandan 91 yaşındaki Sabah, Temmuz ayında tedavi amacıyla ABD'ye gitmişti. Hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra bir operasyon geçiren Kuveyt Emiri, bazı görevlerini geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devretmişti.

Hamad Alnajjar