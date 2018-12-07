Hayvanseverden hırsıza çağrı: 'Köpeğimi getirsin şikayetimi çekip ödül vereceğim'

Olay, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1420 Sokak üzerindeki bir evde 12 köpeğe birden bakan Nurcan Eşer, (62) 'Lord' isimli bir köpeğinin çalındığını fark etti. Köpeklerine düşkün olan hayvansever kadın, ne yaptıysa köpeği bulamadı ve yan komşusunun güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüler net olmayınca çevrede araştırma yapan Eşer, daha sonrada net bir kamera görüntüsüne ulaştı. Nurcan Eşer, ardından da durumu polise bildirdi ve görüntüleri ekiplere teslim ederek şikayetçi oldu.

"Elim ayağım tutmuyor, getirsin benim köpeğimi"

Yaklaşık 12 köpeğin barınmasını sağlayan yaşlı kadın, köpeğin çalınması nedeniyle zor günler geçirdiğini ve üzüldüğünü belirtti. Olayı anlatan Nurcan Eşer, "Köpekleri kapının önüne çıkardım. ‘Tuvaletlerini yapsınlar' diye. O anda sarı montlu bir adam koşarak geldi durdu. ‘Bana su versene' dedi. Ben de ‘veremem' dedim. Bir daha ‘su verir misin?' dedi. ‘Veremem' dedim. ‘Neden' dedi. Ben bir niyette olduğunu anladım az çok; ama üç tane küçük köpeğim almaya çalışınca, ‘ben de ne yapıyorsun' dedim. O anda ben de birden korktum köpeklerimin hepsini birlikte alarak içeriye doğru girdim. Sanırım iki köpek o tarafa doğru gitti, oraya gittiğimde bir köpeğim oradaydı; öteki köpeğini bulamadım. Yine de acaba bir yerlere mi gitti diye sabahın beşine kadar aradık. Sonra eşime dedim ki; ‘kesinlikle benim köpeklerim buradan ayrılmaz'. İlk önce yan taraftaki doktor beyin kamera kaydına baktığımızda net değildi; ama kucağında köpek vardı. O zaman dedim kesin çalındı. Daha sonra nerede kamera var onu araştırdık; en son elimize bunlar görüntüler çıktı. Şikayetleri polise yaptık, kamera görüntülerini teslim ettik" dedi.

"Getirirse şikayetimi çekeceğim, ödül vereceğim"

"Berbat bir durumdayım" diyen Eşer, hırsıza çağrıda bulundu. Köpeğinin hasta olduğunu, bakıma muhtaç olduğunu anlatan hayvansever kadın, köpeği getirse şikayetinden vazgeçeceğini ve ödülde vereceğini dile getirdi. Eşer, sözlerine şöyle devam etti:

"Berbat bir durumdayım, elim ayağım tutmuyor; ne bardak tutabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum ve benim köpeğim bayramda kanlı ishal geçirdi. Bir deri bir kemikten ancak o duruma gelmiş bir köpek ve korkum orada aç kalması; soğukta yatırılması. Benim köpeklerim evde bile kazakla duruyor. Ne olursa olsun getirsin benim yavrumu. Eğer ‘pişman oldum getirdim' derse ben şikayetimden vazgeçeceğim onu söyleyeyim söz veriyorum. Ve gönlümden ne kopuyorsa ödülünü de vereceğim ne arzu ediyorsa. Yeter ki benim yavrumu getirsin."

Sinan Yeniçeri - Tolga Tahcı