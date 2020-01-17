İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanseverler Kitap Kafe açtı

Hayvanseverler Kitap Kafe açtı
Hayvanseverler Kitap Kafe açtı

Hayvan tedavisi gerçekleştirebilmek ve kaynakları artırabilmek için yola çıkan kitapkoala.com, Şişli'de Koala Kitap Kafe açtı.

Sokak hayvanları için kapsamlı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurma amacıyla yola çıkarak kitapkoala.com'u kuran hayvanseverler, Şişli'de Koala Kitap Kafe açtı. 30 binin üzerinde kitap çeşidi ile alanında en zengin kitabevi olma hedefiyle yola çıkan Koala Kitap Kafe'nin resmi açılışı 14 Şubat Dünya Öykü gününde gerçekleşecek.

Açılıştan önce yaptığı etkinlikler ve indirimler gerçekleştireceği belirtilen kitabevi, alışverişlerde 4 kitap alan herkese istediği bir kitabı hediye edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.