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Hazine arazisi küçük esnafa da açıldı

Hazine arazisi küçük esnafa da açıldı
Hazine arazisi küçük esnafa da açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazineye ait arazileri ekonomiye kazandırmayı önümüzdeki yıl da sürdürecek.

Sektörel ihtiyaçlara göre alternatif kullanım alanları oluşturmayı hedefleyen Bakanlık, arazi tahsisi desteğinde bulunarak yatırımların artmasına ve işsizliğin azalmasına katkı sağlamayı planlıyor. Bakanlık, önümüzdeki 5 yıl olmak üzere her yıl 20 milyon metrekarelik hazine taşınmazını, yatırım teşviki kapsamında vatandaşa tahsis etmek için ilana çıkaracak. Bakanlığın planları doğrultusunda; kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla toplu konut yapılmak için ilan edilen yerler ile küçük sanayi sitesi için planlanan Hazineye ait taşınmazlar, kuruluşların kullanımına bırakılacak. Böylece hem şehirlerin doğal afetlere dayanıklı olması sağlanacak hem de sanayi alanlarının merkezlerin dışına çıkartılması hızlanacak. Öte yandan Bakanlık, köhne olarak tabir edilen sanayi alanlarını dönüştürerek esnafın işini de kolaylaştıracak. Bu doğrultuda öncelikli olarak İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya'da olmak üzere 10 bin bağımsız bölüm üretilmesi için çalışmalar başlatılmıştı. 2023'e kadar uygulama tüm ülkeye yayılacak.
Öte yandan Bakanlık, 19,8 milyon metrekare yüzölçümlü 153 hazine taşınmazını yatırımcılara tahsis etmek için ilana çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ağırlıklı taşınmazlar 49 yıllığına kiralanacak.

Türkiye Gazetesi

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