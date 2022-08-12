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Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcılara karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcılara karşı uyardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolandırıcılara karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kendilerini telefonda avukat olarak tanıtıp haklarında Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığını söyleyerek para göndermelerini isteyen şahıslara karşı vatandaşları uyardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığa bağlı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulunduklarının ihbar edildiği kaydedildi. Açıklamada, Bakanlığın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Mustafa Cenik

 

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