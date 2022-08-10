Hazine ve Maliye Bakanlığından tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığına ilişkin haberler yapıldığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konu hakkında açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Her ay kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilgili yılda tahakkuk eden ve yine ilgili yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişkin cari yıl tahakkuk ve tahsilat oranlarının yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90'lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde cari yıl tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9'a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer taraftan kamu giderlerinin en sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında da herhangi bir azalma bulunmamaktadır. Nitekim 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede de bu oranın yüzde 85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir."

Huzeyfe Tarık Yaman

