Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 4

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan
Türkiye: Selda Akgöz (Bedriye Cam dk. 86 ?), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Büşra Barut Dk. 46), Sevgi Çınar (Birgül Dk. 77), Medine Erkan, Fatma Kara (Arzu Karabulut dk. 46), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Gizem dk. 77), Kader Hançer (Başak dk. 86 ?)
Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Kovtun dk. 77), Basanska (Korsun dk. 74), Ovdiychuk (Kunina dk. 46), Kalinina, Petryk (Kyteyeva dk. 77), Khimych, Kozlova (Shevchuk dk. 46), Apanashchenko (Tarakanov dk. 74)
Goller: Khimych (dk. 9), Apanashchenko (dk. 14), Basanska (dk. 35), Kravets (dk. 71) (Ukrayna)