Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Meltem Yıldızhan 4, Şerife Alperi Onar 10, İnci Güçlü 7, Asena Yalçın, Sevgi Uzun 8, Manolya Kurtulmuş 2, Özge Yavaş 2, Bahar Çağlar Ökten 7, Holingsvorth 2, Harika Gözde Eldaş
Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Belarus: Rytsikiva 2, Ziuzkova 4, Malashka 4, Papova 16, Hasper 6, Karasevich, Verameyenka 13, Vasilevich 5, Brych, Harbachova, Inkina 2
Başantrenör: Trafimava Nataliya
1. Periyot: 15-13 (Belarus lehine)
Devre: 29-27 (Belarus lehine)
3. Periyot: 44-35 (Türkiye lehine)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu