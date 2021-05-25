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Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52

Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52
Hazırlık maçı: Türkiye: 56 - Belarus: 52

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda hazırlık maçında karşılaştığı Belarus’u 56-52 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Meltem Yıldızhan 4, Şerife Alperi Onar 10, İnci Güçlü 7, Asena Yalçın, Sevgi Uzun 8, Manolya Kurtulmuş 2, Özge Yavaş 2, Bahar Çağlar Ökten 7, Holingsvorth 2, Harika Gözde Eldaş

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Belarus: Rytsikiva 2, Ziuzkova 4, Malashka 4, Papova 16, Hasper 6, Karasevich, Verameyenka 13, Vasilevich 5, Brych, Harbachova, Inkina 2

Başantrenör: Trafimava Nataliya

1. Periyot: 15-13 (Belarus lehine)

Devre: 29-27 (Belarus lehine)

3. Periyot: 44-35 (Türkiye lehine)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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