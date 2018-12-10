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HDP Batman İl Başkanlığına operasyon: 27 gözaltı

HDP Batman İl Başkanlığına operasyon: 27 gözaltı
HDP Batman İl Başkanlığına operasyon: 27 gözaltı

Batman'da terör örgütü PKK’nın talimatıyla açlık grevi başlattığı tespit edilen şahıslara yönelik HDP İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ekipleri ile birlikte terör örgütü PKK'nın talimatıyla açlık grevi başlattığı tespit edilen şahıslara yönelik Turgut Özal Bulvarı üzerindeki HDP Batman İl Başkanlığına operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında HDP yöneticileri, Barış Anneleri ve Demokratik Bölgeler Partisi yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Batman Bölge Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hüseyin Sakar - Osman Arslan
 

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