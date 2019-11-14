HDP İl Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları yönünde kuvvetli şüphe oluşan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şafak vakti harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, HDP, DBP il ve ilçe binalarının yanı sıra çok sayıda adrese operasyon düzenleyerek arama yaptı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç'ın da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Müslüm Kılıç parti binasından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyallerin ele geçirildiği bildirildi.