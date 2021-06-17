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HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü

HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü
HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü

İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi. Olay yerine Özel Harekat da olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

HDP il binası önünde hareketli dakikalar - Tıkla İzle

Konak ilçesinde HDP İzmir İl Başkanlığı binasında silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Sokak ve caddeler trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açarken bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, il binasına silahlı bir kişi girerek içerideki görevliyi rehin aldı, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

 İzmir Valiliği'nden HDP İl Binasına silahlı saldırıyla ilgili açıklama

İzmir Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği HDP İzmir İl Binasına yönelik silahlı saldırının ardından bir açıklama yaptı.

İzmir Valiliği, HDP İzmir İl Örgütüne yönelik silahlı saldırının ardından bir açıklama yaptı. Valilik, 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 işyerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanı iken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."

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