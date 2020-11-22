HDP önündeki acılı aileler, evlatlarına kavuşacakları günü bekliyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 447'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığı iddiasıyla aylardır evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Baba Begdaş, 18 aydır HDP'nin kapısını bırakmadığını söyledi.

Oğlunun HDP il binasından gittiğini belirten Begdaş, "Eğer bu HDP'nin milletvekillerinde vicdan, Allah korkusu varsa bu çocukları ailelerine teslim eder. Çocuk hiçbir şey anlamaz. Bırakın silah almayı, çocuk yemek yiyemez. Nerede bu Avrupa İnsan Hakları, nerede bu sivil toplum kuruluşları. Biz kendi evladımızdan vazgeçtik. Artık çadırda yer kalmadı. HDP bunu bilsin, kimse bu kapıdan gitmeyecek. Bu işi bu halk çözer, siyasette çözülemez. Bu işi analar, babalar çözecekler. Bir evladımız dağda kalmayana kadar biz buradan kalkmayacağız” dedi.

Rıdvan Kılıç