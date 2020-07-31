HDP önündeki ailelerin buruk bayramı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler, bir bayramı daha buruk geçirmenin acısını yaşıyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de (21) terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek, 333 gündür eylemde olduklarını söyledi. Kurban Bayramı'nda da evlat nöbetine devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Biz çocuklarımızdan bir haber almadan buradan gitmiyoruz. Bugün gördüğünüz gibi aileler çocuklarının fotoğrafı kucaklarında gözleri HDP binasında kim gelirse oradan evlatlarımız nerede diye sormak için bekliyoruz, ama kimse gelmiyor. Biz burada oturup çoğu kez ağlıyoruz, onlar da arka kısımda geçip binaya giriyorlar, oturup eğleniyorlar, yiyip içip sonra da camlara girip bizlere bakarak gülüyorlar. Oğlum kardeşin için geri dön, gel kardeşinin çoluk çocuğuna bak, biz burada garip" dedi.

"Anneler sabah çocuklarının kıyafetlerini koklayıp sarılmıştır"

Eyleme destek veren ve dağa kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın yakını Aysel Bozkurt da kuzeninin kendilerine teslim edilmesi için oturma eylemi başlattıklarını söyledi. Bozkurt, burada bulunan ailelerin buruk bir bayram geçirdiğini belirterek, “Biz tekrar buruk bir bayram geçiriyoruz. 41 yıldır bu coğrafyada dökülen kan ve dökülen gözyaşı bizlerin yüreğini kavuruyor. Gönül isterdi ki ailelerin evlatları ile güzel bir bayram geçirmesiydi ama öylesine buruk bir bayram ki bu bayram eminim ki 41 yıldır olduğu gibi sabah yine anneler uyanıp ilk işleri mezarlığa koşarak evlatlarının mezar taşlarına sarılarak ağıt yaktılar ve ben eminim ki yine anneler sabah uyanıp evlatları yerine kıyafetlerine sarılıp akın akın ah çekerek çocuklarının kokusu gelir diye kıyafetlere sarılmıştır" diye konuştu.

Oğlundan ayrı 10'uncu bayram

4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın da oğlunu 10 bayramdır görmediğini belirterek, oğlu olmadığı için bayramı da kutlamadıklarını söyledi. HDP'lilere tepkide bulunan Aydın, "10 bayramdır ben burada mağduriyet yaşıyorum ve 10 bayramdır ben oğlum olmadan kutlamıyorum. HDP milletvekillerinde vicdan var ise artık oğlumuzu bize göndersinler. Çocuklarımızı bize göndersinler ve bunlar artık nereye kadar yalan atacaklar. Bunlar diyorlar biz Kürt için mücadele veriyorlar, inanın ki yalandır. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün. Benim oğlum Kürt, asker ve polis ailesi Kürt hani bizim için mücadele veriyordunuz. Çocuklarımızın ne işi var dağda, kendi çocuklarınızı niye göndermiyorsunuz? Sizin çocuklarınız Avrupa'da lüks yerlerde, bizim çocuklarımız da taşların üzerinde yatıyorlar. Artık yeter herkes bunların iç yüzünü görsün. Biz eylemimizde de kararlıyız. Çocuklarımızı bize vermeden biz asla buradan gitmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 333 gündür eylemde olduklarını belirterek, HDPlilere sert tepki gösterdi. HDP'li milletvekillerinin sokak sokak dolaşarak çocuklara bayram şekeri dağıttığını vurgulayan Akkuş, “Çocuklara şeker dağıtıyorlar, sonra çocukları dağa kaçırıyorlar. Ben onların Kurban Bayramı'nı kutlamıyorum ve Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç