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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde de devam ediyor. Şadin Elhamam, 3 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi.

Elhamam, "16 Mayıs 2017 yılından beri oğlum Bayram'dan hiçbir haber alamadık. 8 Eylül'den beri buraya geliyoruz, hiç kimseden bilgi almadık, kimse de bir şey söylemedi. Bayram beni duyuyorsan Türk devletine sığın. Biz her türlü onun arkasındayız. Gelirse ceza da vermiyorlar. İnşallah gelir, bizim de tek umudumuz budur. Evde huzur yok, annesinin ciğeri gitmiş 1 dakika ismini söylemeden durmuyor. Fotoğrafına sürekli bakarak ağlıyor. Biraz insanda vicdan olur onların yaptığı vicdansızlık ve namussuzluktur. HDP çok erkekse ben babasıyım gelsinler hodri meydan, neden bizim çocuklarımızı götürüyorsunuz kendi çocuklarınızı gönderin" dedi.

Murat Başal

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