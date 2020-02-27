HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi 178'inci gününde de devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 178 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını tekrar etti. Begdaş, "Çocuklarımızın kaçılmasından tek sorumlu HDP'dir. Çünkü tespitli ve ispatlıdır. Ben HDP'ye sesleniyorum, kendi kendilerini rezil etmesinler, bakınız rezil olacaklar. Burada bulunan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Şuana kadar 11 çocuk teslim oldu çok iyi oldu ve emeğimiz boşa gitmedi. Bizler doğru adresteyiz adres de HDP il binasıdır. Aileler çoğaldıkça burası aile dolacaktır. Aileler çoğalırsa gerekir ise HDP il binasını işgal ederiz. Çocuklarımızı bize geri getirsinler. Oğluma da sesleniyorum gel oğlum teslim ol. Bak herkesin çocuğu geliyor sende gel teslim ol" dedi.

Sedat Irmak

