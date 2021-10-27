HDP'den kardeşini isteyen ağabey, evlat nöbeti eyleme katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi gece de sürerken, eylemin 786'ncı gününde bir aile daha katılmasıyla sayı 239'a yükseldi.

Diyarbakır'da 2015 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi için gelen ağabey Serdar Yıldız da oturma eylemine katıldı.

“Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum"

Kardeşinin 6 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyen Yıldız, "Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum. Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar. Kardeşimin dağa kaçırılmasında sebep HDP'dir. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi" dedi.

Aileler 800 gün için davet ettiler

Yapılan açıklamanın ardından ağabey Yıldız evlat nöbetine katılırken, eylemde olan ailelerden Celil Begdaş ve Süleyman Aydın da eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.

Sedat Irmak



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