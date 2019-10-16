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HDP'nin Adana'daki mitingine izin yok

HDP'nin Adana'daki mitingine izin yok
HDP'nin Adana'daki mitingine izin yok

Adana Emniyet Müdürlüğü, HDP'nin cuma günü düzenlenmek istediği mitinge, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden izin verilmediğini açıkladı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yaşar Demir başkanlığındaki 7 kişilik düzenleme kurulu organizesinde 18 Ekim Cuma günü 12.00-20.00 saatleri arasında, Uğur Mumcu Meydanında HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz'ün katılımıyla "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" adı altında miting düzenlenmek istendiği belirtildi.

Bu çerçevede, toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırılar ile terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşların can güvenliklerinin tehlikeye düşürülebileceği, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden mitingin yapılmasına valilik makamı oluruyla izin verilmediği kaydedildi.

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