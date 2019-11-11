Hedef: 2023'te yüzde 75 yerlilik

Yerli projelerin gerçekleştirilmesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncü rol oynarken, yerli firmaların çalışmalarıyla kritik projelere imza atıyor. Bu kapsamda savunma sanayii ve havacılık sektörünü önümüzdeki dönemde önemli görevler bekliyor. Millî teknolojiler ve yerli imkânlarla savunma sanayinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek projelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TSK'NIN ENVANTERİ GÜÇLENECEK

Plana göre, savunma sanayii ürünleri geliştirilirken sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacak. Altay tankı, yerli hava savunma sistemleri, deniz platformları envantere kazandırılacak. Envanterdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısı artırılacak. İHA motoru prototipinin ve kara araç motorunun teslimi yapılacak. Savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek. Başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak, ihracatı ve ekosistemdeki iş birliğini artırmaya yönelik tedbirler alınacak. Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler dâhil tüm firmalara yönelik Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacak.

GENÇLERE YÖNELİK ADIMLAR

Savunma sanayii alanında istihdamların artırılması da amaçlanıyor. Bu kapsamda teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitimler de verilecek. Akademi bünyesinde gençlere eğitim imkânı sağlanacak. Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacak. Savunma ve Havacılık Sanayiinde İstihdamı oranı 2018 yılında 67 bin 200 kişi, 2019'da 69 bin 500 kişiye ulaşırken, gelecek yıl ise bu sayının 71 bin 800'e ulaşması hedefleniyor. Savunma sanayii yerlilik oranı 2018 yılında yüzde 65'e ulaşırken, bu oran 2019'da yüzde 67'e yükseldi. Önümüzdeki yıl yüzde 69-70'lere kadar artması beklenen yerlilik oranının, 2023 yılında ise yüzde 75'e ulaşması hedefleniyor.

10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektör ihracatının artırılması amacıyla ülke ve proje bazlı ihracat stratejiler de belirlenecek. Savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Sektördeki tüm paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl çeşitli etkinlikler (Savunma Sanayii Şûrası, ortak akıl çalıştayları, bölgesel sanayi buluşmaları, teknopark buluşmaları, kümelenme buluşmaları ve OSB buluşmaları) düzenlenecek. Savunma ve Havacılık İhracatı 2018 yılında 2,2 milyar dolar, 2019 yılında ise 2,8 milyar dolar ulaşırken, bu rakamın 2020' 4 milyar dolar, 2023'te ise 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefler arasında.

Türkiye Gazetesi