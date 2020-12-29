Hedef yolunda başarı sırasını gösterecek sınav

Pandemi sürecinde Türkiye'nin dört bir yanında uzaktan eğitimi kesintisiz sürdüren Uğur Okullarında, sınav heyecanı başlıyor. Bilimsel ve akademik eğitimi ile başarıyı destekleyen Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği; Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı (UKS), bu yıl 9-10 Ocaktarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek. Uğur Kabul Sınavına 4'üncü sınıf ve 11'inci sınıf arası tüm öğrenciler katılım sağlayabilecek.

Yapay zeka tabanlı Metodbox'a erişim fırsatı

Sınava katılan tüm öğrenciler Uğur Okullarının yapay zeka tabanlı öğrenim platformu Metodbox'ı ücretsiz kullanma şansına sahip olacak. Öğrenciler 15 Şubat-16 Mart tarihleri arasında Uğur Okullarının 2020-2021'in ilk dönemindeki tüm konu kavrama testleri, soru bankaları, konu anlatım fasikülleri test ve cevap anahtarları ile konu çözüm videolarına erişebilecek.

Yaş grubuna göre soru sorulacak

Lise ve üniversite sınava hazırlanan öğrencilerin, Türkiye genelinde hangi yüzdelik dilimde yer aldığını bilmesi gerektiğinin altını çizen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, sınava tüm öğrencilerin katılabileceğini söyledi. Sınava katılan öğrencilere yaş gruplarına göre sorular yönelttiklerini belirten Kulaberoğlu, "4, 5, 6, 7'nci sınıf öğrencilerine60 soru 120 dakika süre verilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine 75 soru, 9 ve 10'ncu sınıföğrencilerine 80 soru, 11'inci sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek. Bu sınav grubundaki öğrencilere 150 dakika süre tanınacak. Öğrenciler sınavlardan aldıkları puanlara göre eksiklerini giderme şansı bulacak ve böylece kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek” diye konuştu.

4'üncü sınıf ve 11'inci sınıf arası tüm öğrencilerin katılabileceği Uğur Kabul Sınavı başvuruları www.uks.ugurokullari.k12.tr web sitesi üzerinden 6 Ocak tarihinekadar gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 15 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.