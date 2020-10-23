İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen adam, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nin çocuklarına bisiklet hediye etti. Komşular arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu Çelebi, komşusundan bisikleti geri istedi. Kavga büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Murat Delice

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.