Helikopter kazasında ölen 4 Eczacıbaşı çalışanı için Yalova'da tören

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren fabrikadaki törende, helikopter kazasında hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazeleri fabrikaya getirildi. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesinin ise doğrudan memleketi Adana'ya gönderildiği öğrenildi.

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çalışanlarını kaybetmenin acısını duyduklarını belirterek, “Arkadaşlarımız ideal aile babası, örnek yönetici, örnek çalışma arkadaşıydılar. Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Hiç unutmayacağız, onları hep anacağız. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Törende Kur'an-ı Kerim okunarak, kazada hayatını kaybedenler için helallik alındı. Ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Törene çalışanların ailelerin yanı sıra Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Eczacıbaşı Holding yöneticileri ve ölen personelin mesai arkadaşları da katıldı.

Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi'nde mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

Erhan Erdoğan

