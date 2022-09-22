İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu

Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu
Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu

Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşananları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi.

Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu - Tıkla İzle

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı.

Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise “ İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu.

Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.

Mehmet Barlas - Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

İLGİLİ HABER
Helikopter kazasında ölen Rus mühendis geçen yıl Denizlide görev yapmış Helikopter kazasında ölen Rus mühendis geçen yıl Denizli’de görev yapmış
İLGİLİ HABER
Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
İLGİLİ HABER
Marmaristeki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var Marmaris’teki yangına destek için giden helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.