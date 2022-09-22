Helikopter kazasından sağ kurtulan Türk pilot ilk kez konuştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı.

Kaza sırasında yaşananları hatırlayamayan yaralı Türk pilot Ömer Kaan Çakır ise “ İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Çünkü o an bilincimi kaybetmişim, ben kendime geldiğimde helikopter dışında aynı bu şekilde yatıyordum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun da bizi ziyarete geleceğini öğrendik" diye konuştu.

Pilot Çakır, helikopterin yakıt ikmali için mi iniş yapıp yapmadığını hatırlamadığını söyledi.

Mehmet Barlas - Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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