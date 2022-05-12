Hemşirelik öğrencileri 'Işık'larını teslim aldı

Dünyada kabul edilen 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'nde Atlas üniversitesi, birinci sınıf hemşirelik bölümü öğrencilerine 'Işık alma' töreni düzenledi. Üniversitenin Kağıthane kampüsünden gerçekleştirilen törende birinci sınıf hemşirelik bölümünde eğitim gören 150 öğrenci, modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale'in temsili bir figürünün elinden 'ışık'larını aldı. Işıklar, Nightingale'nin Kırım Savaşı'nda ölen askerleri bir mum ile aramasını temsil ediyor.

Öğrencilerin mezun olana kadar bu ışıklarını taşıyacakları ve mezun olduklarında ise ışıkların bir meşaleye dönüşerek tekrar teslim edileceği söylendi.

Etkinlik ile ilgili konuşan Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Aytolan Yıldırım, “Işık alma törenimizi 12 Mayıs hemşirelik haftasında gerçekleştirdik. Bu ışığı biz hemşireliğin modern kurucu olarak dünyada kabul edilen Florence Nıghtingale'in elinden birinci sınıf öğrencilerimize verdik. Bu ışık Nightingale'nin Kırım Savaşı'nda ölen askerleri gece karanlığında aramasını temsil ediyor. Aslında sağlığın bir sembolü olarak kabul ediyoruz. Bu süreci bir mum ışığı ile başlattık. Mesleğe başlarken öğrencilere modern hemşireliğin kurucusu olan ve dünyanın kabul ettiği bir kuramcının elinden bir mum ışığı veriyoruz fakat öğrencilerimiz mezun olurken bu mum ışığını meşaleye çevirip bu şekilde taktim edeceğiz. Bunun anlamı toplumun sağlığını güvence altına alacak aydınlığı temsil etmesini sağlayacağız. Hemşirelik insan sağlığı açısından son derece önemli. Doğum, doğum öncesinden ve ölüm, ölüm sonrasına kadar yaşamın her alanında hemşirelerimiz bulunuyor. Sağlık göstergelerinin yükseltilmesi konusunda en temel unsur olarak kabul ediliyor. Bizde bu anlayış doğrultusunda öğrencilerimizi sadece mevcut sağlığa değil sağlığın geleceğine hizmet edecek boyutta yetkin ve donanımlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hemşirelik haftasını duyurmak konusunda öncü olacağımızı düşünüyorum”

Hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencisi Emircan Çakır, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Hemşirelik haftasını hocalarımızla beraber böyle bir etkinlikte buluşmak çok anlamlı ve özeldi. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hemşirelik haftasının önemini her yerde duyulması gereken bir hafta. Bunun çok fazla duyulmadığını düşünüyorum. Biz bu etkinliklerle herkese hemşirelik haftasını duyurmak konusunda öncü olacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Ölene kadar bu ışığımızı taşıyacağız”

Hemşirelik öğrencileri için çok önemli bir gün olduğunu belirten hemşire adayı Tuana Ceren Şahin, “Işık alma töreni olarak adlandırdığımız etkinlik aslında tüm hemşirelik öğrencilerin gururla yaptığı bir etkinlik. Normalde 1'inci sınıfta ışığımızı alıyoruz ama pandemi dönemi yüzünden bunu geçen yıl yapamamıştık. İkinci yılımızda ışığımızı aldık. Mezun olduktan sonra ve ölene kadar bu ışığı taşıyacağız ve sürekli yanacak” ifadelerini kullandı.