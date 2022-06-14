Hemşirelik öğrencilerinden mesleğe ilk adım

Sağlık çalışanı olma yolunda ilk adımlarını ‘Beyaz Önlük' giyerek atan Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri Çengelköy Yerleşkesi'ndeki törende bir araya geldi. Yükseköğretimlerine devam eden öğrenciler, mesleğe ilk adımı temsil eden beyaz önlüklerini giydi.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin, “Şefkat ve yardımın kutsallık boyutuyla özdeşleşen hemşireliğin sesine kulak veren Doğuş Üniversitesi'nin bu çatısı altında, ulusal ve uluslararası hemşirelik platformlarına coşku ve büyük bir heyecan ile hazırlanan, hemşireliğe ve hümanizme tüm samimiyetleri ile inanan, yaptıkları tercihleri ile yönelimlerini en başarılı ve akılcı şekilde ispat eden öğrencilerimizi kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Tören, öğretim üyelerinin, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek tebrik etmelerinin ardından son buldu.