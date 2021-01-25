İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da
Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Nijeryalı Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 650 bin Euro kiralama bedeli verileceğini, sezon sonunda da 4 milyon 350 bin Euro satın alma opsiyonu olduğunu duyurdu.

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun geçici transfer konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılıların konu ile ilgili KAP'a yaptığı duyuru şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4 milyon 350 bin Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.