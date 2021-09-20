'Her öğrenci istediği bölümü kolayca okuyabilir'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirildi. Ek yerleştirmeler de bu kontenjanlar esas alınarak yapılacak.

Öğrencilerin ek yerleştirmede istemedikleri bölümlere yerleştiği takdirde endişe duymaması gerektiğini söyleyen Abdülkadir Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile kolayca okuyabiliyor” diye konuştu.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, öğrencilerin ek yerleştirmede istemedikleri bölümlere yerleştiği takdirde endişe duymaması gerektiğini söyledi. Gayretli, “Her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkanları ile kolayca okuyabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Başvuru ücretini unutmayın”

Abdülkadir Gayretli ayrıca şöyle devam etti:

“Ek yerleştirme başvuru ücretinin unutulmaması gerekiyor. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor ve yerleştirme işlemine alınmıyor.”