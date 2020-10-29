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Herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu

Herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu
Herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi, kasap dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Herkesin gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu - Tıkla İzle

Olay Çırkan Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı işletmecisi Osman Özkök dükkanının önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özkök'ün ayaklarına 3 el ateş eden şahıs daha sonra gözlerden kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken 112 sağlık ekipleri ise yaralı Özkök'ü Bodrum Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda 3 boş mermi kovanı bulundu.

Saldırı anları güvenli kamerasında

Şapkalı ve yüzünde maske olduğu tespit edilen şahsın silahlı saldırısı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Olay anında 3 kişi ile kapı önünde oturan Özkök'ün yanına yanaşan şahsın bir anda silahı çekip ardı ardına ateş ettiği anlar ise işyeri kameralarınca kaydedildi. Özkök'e saldıran şahsın ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan Bodrum Devlet hastanesinde tedavi altına alınan Osman Özkök'ün ameliyata alındığı öğrenildi.

Eren Ayhan
 

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