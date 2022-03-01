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Herson Belediye Başkanı Kolihayev: 'Herson, Ukrayna'nın kontrolünde'

Herson Belediye Başkanı Kolihayev: 'Herson, Ukrayna'nın kontrolünde'
Herson Belediye Başkanı Kolihayev: 'Herson, Ukrayna'nın kontrolünde'

Ukrayna’nın Herson kentinin Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Rusya'nın saldırdığı Herson’da kontrolün Ukrayna’da olduğunu açıkladı.

Herson Belediye Başkanı Kolihayev: 'Herson, Ukrayna'nın kontrolünde' - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. gününde sürüyor. Rus birliklerinin sabah erken saatlerde Kırım yakınlarında bulunan Herson kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Çatışmaların sürdüğü kentte kontrolün Ukrayna'da olduğu aktarıldı. Herson Belediye Başkanı İgor Kolihayev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Baharın ilk günü. Herson, Ukrayna'dır. Bu sabahın ilk güzel haberi. Görevlerimi yerine getirmeye hazırım. İlk önceliklerimizden birisi marketlerin ve eczanelerin çalışması. Şehirlerdeki çöp toplama, temizlik, toplu taşıma gibi alanlarda tam faaliyete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyadan yardım yağıyor"

Herson'a maddi destekte bulunmak isteyenler için açılan hesaba dünyanın birçok yerinden yardım yağdığını belirten Belediye Başkanı İgor Kolihayev, "Finansal destek için banka hesabı açtık. Dünyanın her yerinden destek yağıyor. Rakamlar farklı, önemli olan banka ödemelerindeki mesajlar. Herson kalbimizde, dayanın canlarım, Ruslar defolun gibi mesajlar. Direneceğiz, bizim kanımızda bu var. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için sakinliğimizi koruyacağız" dedi.

Bekir Keskin
 

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